“لجنة الانضباط” تعاقب أندية النصر والشباب والوحدة

متابعات – فجر

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء توقيع غرامة على نادي النصر قدرها 22.500ألف ريال ومثلها على نادي الشباب، بسبب تأخر دخول الفريقين إلى أرض الملعب، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري “جميل” للمحترفين.

كما غرمت اللجنة عضو شرف نادي الشباب الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان مبلغ عشرة آلاف ريال بسبب تواجده في غرفة خلع ملابس اللاعبين، حيث لم يكن اسمه مسجلًا في قائمة الجهازين الفنية والإدارية.

وأصدرت اللجنة قرارًا يفيد بتغريم سند شراحيلي لاعب الشباب، لنزوله إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة ولم يكن اسمه في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري.

وغرمت لجنة الانضباط أيضًا أحمد حامد، حارس مرمى فريق الوحدة، عشرة آلاف ريال، بسبب نزوله إلى أرض الملعب متأخرًا دقيقة كاملة، ما تسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني.