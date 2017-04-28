الديوان الملكي : وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

واس-فجر:
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي “
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
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