أمير منطقة جازان ونائبه يستقبلان المهنئين من منسوبي الإمارة لسمو نائب أمير المنطقة

واس-فجر:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آمير منطقة جازان ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم وكلاء إمارة منطقة جازان ومديري العموم والموظفين الذين قدموا التهنئته لسمو نائب أمير المنطقة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان وذلك بقاعة الاستقبالات بالإمارة.

واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة توجيهية رحب فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة بسمو النائب، متمنياً له وكافة منسوبي الإمارة التوفيق والسداد، موجهاً سموه بتضافر الجهود وتعاون الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة ، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق للجميع.

من جانبه أعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، متطلعاً معهم للعمل على إكمال مسيرة البناء والعطاء التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، في ظل دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وكان سمو نائب أمير منطقة جازان قد باشر في وقت سابقٍ اليوم مهام عمله بمكتب سموه بمقر الإمارة.

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