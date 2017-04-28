المركز الصحي الأول بشقراء ينفذ حملة توعوية وتثقيفية عن مرض التصلب العصبي المتعدد

خاص-فجر:

ينفذ المركز الصحي الأول بشقراء حملة توعوية وتثقيفية عن مرض التصلب العصبي المتعدد من خلال حملة إعلامية مكثفة للمجتمع؛ لنشر الوعي عن المرض وأعراضه وأساليب تشخيصه وطرائق التدخل العلاجية، إذ تتضمن رفع الوعي الصحي العام، والعمل على قيام مبادرات عامة ،أوضح ذلك لـ”فجر” مدير المركز الصحي الأول بشقراء الأستاذ / فهد بن مرزوق المطيري

والذي اضاف يقول أن الدراسات كشفت عن إصابة 4 أشخاص يوميًّا بالسعودية بمرض التصلب العصبي المتعدد، وفي ظل التزايد في أعداد المصابين بشكل واضح؛ بما يستوجب وقفة مجتمعية مشتركة بين مختلف الجهات والأفراد مضيفا بأن الكثير من الأفراد لا يزال الوعي التثقيفي لديهم ضعيفًا حول هذا المرض

وأضاف المطيري انه سيتم خلال الحملة توزيع المطويات والنشرات والملصقات والكتيبات في جميع مراكز المحافظة لتثقيف مختلف شرائح المجتمع بهذا المرض ، وكيفية التعامل مع المريض ومساعدته وبث رسائل توعوية عن هذا المرض و تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي ، وإشراكهم بالبرامج المعززة لمواجهتهم هذا المرض ، وتسخير طاقاته وإمكانياته لخدمة ومساندة المرضى.