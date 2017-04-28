نصائح وإرشادات طبية لعلاج “تصلب الشرايين”

متابعات-فجر :

يعتبر التركيب الداخلي لجسم الانسان من أكثر الأمور تعقيداً ، فالدقة في التركيب والانتاج ، هي من أهم الأمور الاعجازية التي يعيش معها الانسان ، تعتبر الشرايين كأنابيب ضيقة تسمح بمرور الدم ، فإذا ما أمتلأت بالدهون ضاقت فجوتها وأصبح مرور الدم من خلالها صعباً مما يؤهل لحدوث ذبحة صدرية، سكتة دماغية، أو شلل . ويقصد بهذا المرض تصلب الشرايين الكبيرة و المتوسطة الحجم ، حيث تزيد نسبة بروتين دهني منخفض الكثافة في الدم تؤدي إلى تراكمه في الشرايين ويؤثر سلباً على تغذية عضلات القلب بالدم، ويسبب عدم عبور الدم الكافي في الكلى فيقل مفعولها في التخلص من البول . وقد يتساءل البعض عن العمر الذي من الممكن أن يصاب بهذا المرض ، وفي ذلك كلام واضح وصريح ، وهو أن الذي اعتاد العادات السلبية في تناول الطعام ، وفي الاكثار من المواد الدهنية ، ومن التعامل مع الصحة باستهتار هم أكثر الفئات عرضة للاصابة بتصلب الشرايين ، كما أن كبار السن لهم النصيب الأكبر ، لأن أجسادهم ما عادت مثل السابق ، وهذا يؤثر على امكانيات الجسم من وقت لآخر ، وتؤدي إلى إضعاف الجسم ، وعدم الشعور بالراحة والأمان . وأكثر الناس المعرضون لهذا المرض هم البدناء وذو السمنة المفرطة حيث تكثر الدهون في طعامهم وتبني في شرايينهم سدود تعيق الدم، كما أصحاب الضغط المرتفع والكريسترول العالي حيث يزيد من خطر تصلب الشرايين، وتؤدي قلة الحركة وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية ، و النوم بمعدة ممتلئة يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية لقلة الحركة والنوم بمعدة ممتلئة مما تؤدي لعدم تمثيل كامل للغذاء في الجسم، مما يراكم المواد الدهنية داخل الشرايين. ويعتبر التدخين وهو شائع اليوم من أهم اسباب تصلب الشرايين مع الاجهاد الفكري والتوتر و العصبية، فكثيراً ما يكون الروتين اليومي السيء و الخامل أحد أسباب حدوث النوبات القلبية و الذبحات الصدرية والجلطات. ، فالاكثار من تناول المخدرات والتدخين يدمر الجسم بشكل كلي ، ويعمل على ازالة الصحة بشكل كبير ، ويربك الجسم من الداخل ومن الخارج ، فيؤثر في المعدة وفي القلب وفي الرئتين ، وفي كل مكان في جسم الانسان . مرض تصلب الشرايين : مرض تصلب الشرايين من الأمراض التي من الممكن أن نجد لها العلاج المناسب فقط عليك أن تتابع عند الطبيب المعالج ، وهو سيقدم لك العلاج بشكل فاعل ،ومن الممكن أن يتطلب هذا المرض تدخل جراحي ، فلا مشكلة في هذا الأمر ، لأنها ليست بالخطورة التي تعتقدون ، وإنما هي جراحة كغيرها . وفي حال وصف الطبيب أدوية مضادات تجمع الصفائح ولم تفلح في العلاج يلجأ إلى عملية جراحية لفتح الشرايين.