“واشنطن” تبحث في خيارات مجلس الأمن للضغط على كوريا الشمالية

متابعات-فجر :

أعلن متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تدرس خيارات عدة في مجلس الأمن لممارسة ضغوط على كوريا الشمالية، بعد التجربة الصاروخية الأخيرة الفاشلة التي أجرتها. وقال المتحدث الأمريكي، إن “تكرار الأعمال التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ تجربتها النووية الأخيرة، تجبرنا على البحث في مروحة من الإجراءات التي تضغط على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ”.وتابع المتحدث، “نبحث مع الزملاء في مجلس الأمن خيارات عدة للرد على هذه السلسلة من الاستفزازات”.وحسب الدبلوماسيين، فإن الولايات المتحدة تعد لقرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ في حال قيامها بتجارب نووية أو صاروخية جديدة.وكانت كوريا الشمالية أعلنت الإثنين، استعدادها “لإجراء تجربة نووية سادسة في أي لحظة”.وكانت أجرت السبت، تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ بالستي، وذلك رداً على ما يبدو على دعوة الولايات المتحدة الأمم المتحدة لمواجهة “التهديد النووي” لبيونغ يانغ عبر تعزيز العقوبات الدولية.وأجرت كوريا الشمالية 5 تجارب نووية منذ العام 2006 بينها اثنتان عام 2016.وفرض مجلس الأمن منذ 11 عاماً 6 مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية.