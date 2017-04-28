القوات العراقية تفرض حظر التجوال على “الرطبة” تحسباً لهجوم من داعش

متابعات-فجر :

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، بأن “القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال الشامل في قضاء الرطبة غربي المحافظة”.

وأعلنت بعض المصادر؛ إن “القوات الأمنية قررت فرض حظر التجوال الشامل في مدينة الرطبة (310 كم غرب الرمادي)، من الساعة السابعة مساءً وحتى إشعار آخر”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا القرار جاء تحسباً لأي طارئ بعد هبوب عاصفة ترابية على الرطبة، والتي غالباً ما يستغلها تنظيم داعش لتنفيذ هجماته على المدينة”.

وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار، ذكر في وقت سابق من الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى من الجنود بهجوم لتنظيم داعش على مقر عسكري شرق الرطبة، فيما أعلن قائد القضاء عماد الدليمي عن وصول تعزيزات عسكرية من الجيش إلى الرطبة.