وداعاً أيها الكابيتانو

كتب – فيصل الخليل

اليوم كتبت قصة نهاية قائد فذ بأخلاقه أنيق بعطائه اليوم تودع الملاعب السعودية نجماً سطع في سمائها محققاً إنجازات رائعة مع الليث الشبابي اليوم هو آخر يوم لقائد الشبابي أحمد عطيف في الملاعب نعم أعلن إعتزاله قرر مغادرة المعشب الأخضر عطيف هو آخر أبناء عائلة عطيف الذي يغادر الشباب أحمد عطيف من مواليد 13 أبريل 1983 في الرياض لعب مع نادي الشباب السعودي ومنتخب السعودي لكرة القدم سبق وأن أختير كأفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عام 2009 في جائزة موبايلي وجريدة الرياضية أحمد عطيف في بداياته بداية الكروية خاض عدد من التجارب في بعض الأندية وكانت تجارب قصيرة جداً بعدها قرر التوقف عن مداعبة الساحرة المستديرة وذلك بعد إحساسه بالملل، أمآ اخاه عبده واصل تجاربه حتى نجح في الانضمام لنادي الشباب ولكن بعد مرور 4 اشهـر من انضمام اللاعب عبده، قرر بدوره محاولة إقناع أحمد لـ ينضم لـ الفريق وكان له ذلك، حيث خاض أحمد عطيف تجربته دون أن يعلم منسوبي النادي بأنه شقيق عبده و بذلك نجح أحمد عطيف وتم انضمامه للنادي وكان ذلك عام 1419 هـ وقد حصل النجم الكبير على بكالوريوس في الحاسب الالي عندما تم تسجيل أحمد عطيف بالنادي أٌدرج اسمه في درجة الشباب وكان المدرب حيـنهـا نايف العنزي ومساعده سلطان خميس وإداري الفريق كان، الأستاذ فهد الحمدان وكان قد تبقت 4 مباريات فقط على نهاية الموسم، وفي الموسم التالي كان سّنـه يخوله مشاركة درجة الشباب لسنةواحدة فقط وقد تغير الم درب حينها وكان المدرب الوطني بندر الجعيثن والذي لم يكن مقتنع نهائيا بمستواه بإشراكه قليلاً في المناورات وفي التمارين، فقط لمدة 7 أو 8 دقائق فخاض معه أول مباراة ودية أمام نادي الحمادة وشارك في آخر 20 دقيقه وسجل هدفاً حاسماً لـ يفوز الفريق في تلك المباراة الودية 2 – 1 بعدها غادره زملائه اللاعبين (عبده عطيف – ناجي مجرشي – عبد الله الدوسري – مسفر القحطاني…) للمشاركة في بطولة الخليج وبذلك توقفت تدريبات درجة الشباب، الأمر الذي جعل أحمد عطيف يذهب إلى سلطان خميس إداري الفريق الأول ليطلب منه إجازة حتى عودة الفريق، فرفض سلطان خميس طلبه فأدخلـه تدريبات الفريق بجانب وحمد هادي وحسين فهمي و7 لاعبيـن آخرين، وكان مدرب الفريق الأول حينها هو آرثر فيلهو والذي أعجب بمستوى أحمد عطيف كثيراً فأشركه في فريق الشباب في بطولة الأمير فيصل بن فهد، وكان أحمد في ذلك العام يتمرن 3 أيّام مع الفريق الأوّل و3 أيام مع درجة الشباب و يشارك الفريق في مباريات درجة الشباب عصراً وليلاً يشارك الفريق الأوّل كاحتياطي في مباراة رسمية وأول مباراة رسمية خاضها عطيف كانت أمام الأهلي عام 1420 هـ وأنتهت المباراة بنتيجة صفر / صفر ولعب المباراة كاملة وكان يرتدي الرقم “7” أنا ذاك

أحمد عطيف قائد أسطوري حقق العديد من الإنجازات مع نادية الشباب أبرزها :

الدوري السعودي 2003 / 2004.

الدوري السعودي 2005 /2006.

بطولة ART الودية.

كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال موسم 2008.

كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال موسم 2009.

كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2008/2009.

كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2009/2010.

الدوري السعودي (دوري زين للمحترفين) 2012/2011.

بطولة النخبة الودية.

كاس خادم الحرمين الشريفين للابطال موسم

2014/2015 عدل

كاس السوبر السعودي موسم 2014/2015

دوري زين السعودي للمحترفين 2011/2012.

ختاماً شكراً أحمد عطيف ستفتقدك ملاعبنا فمثلك لايعوض.