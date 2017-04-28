قتلى وجرحى في هجوم لتنظيم “داعش” على مخيم الحسكة ب “سوريا”

متابعات-فجر :

قتل أكثر من 377 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بين مدنيين ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لتنظيم “داعش” قرب مخيم للاجئين على حدود سوريا مع العراق، وفق المرصد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء (الثاني من مايو2015)، أن “خمسة انتحاريين على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية فجروا أنفسهم بالقرب من مخيم رجم الصليبي” للاجئين العراقيين والنازحين السوريين في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الهجوم “أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح”. وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل 24 شخصاً.

ولفت عبد الرحمن إلى أن “الاشتباكات العنيفة تتواصل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر من تنظيم داعش من جانب آخر اثر الهجوم”. وكان المرصد قد أشار إلى أن الهجوم الانتحاري وقع بالقرب من هذا المخيم في محيط منطقة رجم الصليبي، الواقع بالقرب من الحدود العراقية في شرق البلاد. وأوضح “أن بعض الانتحاريين تمكنوا من التوغل إلى داخل المخيم”. وأفاد الهلال الأحمر الكردي، من جهته، أن الهجوم وقع عند الساعة الرابعة فجرا حسب التوقيت المحلي وأسفر عن مقتل 22 مدنيا. وكان هذا المخيم المؤقت الذي يبعد 25 كم جنوب مخيم الهول، يؤوي أثناء الهجوم 300 عائلة فرت من العراق أو من محافظة دير الزور السورية التي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة فيها. وتعد قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية يدعمه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أحد أبرز القوات التي تحارب التنظيم المتطرف في سوريا.