أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد مدينة وعد الشمال في محافظة طريف

واس-فجر :

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صباح اليوم مدينة وعد الشمال في محافظة طريف .

وكان في استقباله في مقر المدينة معالي الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد المديفر ومديري العموم في شركات التعدين , حيث قام سموه بالاطلاع على مخططات مدينة وعد الشمال واستمع لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي عن مشاريع مدينة وعد الشمال المنفذة والجاري تنفيذها والشركات التي تعمل في عدد من القطاعات التشغيلية في مدينة وعد الشمال وشركات التعدين , كما اطلع سموه على المجسمات التعريفية لأعمال الشركات المنفذة.

وقدم معالي الرئيس التنفيذي لشركات معادن هدية بهذه المناسبة عبارة عن نماذج وقطع من منتوجات وعد الشمال , ثم قام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ومرافقيه بجولة ميدانية داخل المشاريع المختلفة في التعدين والغاز والفوسفات والمشاريع المساندة وأعمال البنى التحتية.

وزار سموه منطقة المصانع وتجول فيها واستمع لشرح مفصل من المشرفين التنفيذيين عن أعمال هذه المصانع وطاقاتها الإنتاجية وزيارة ميدانية لمنطقة الإسكان الخاصة بإسكان المهندسين والفنيين والعاملين الذي يشتمل على العديد من الفلل والشقق السكنية واطلع سموه على نماذج لهذه الفلل والشقق التي تم تنفيذها على أفضل الطرز المعمارية وتؤمن السكن المريح لمنسوبي مدينة وعد الشمال وزيارة لمواقع شركات الكهرباء الخاصة بتغذية المدينة بالطاقة الكهربائية وتجول في محطات التوليد والدعم الفني واستمع لشرح مفصل من المسئولين في هذه الشركات .