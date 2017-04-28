اليمن.. مقتل قيادي حوثي خلال معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أفاد الجيش الوطني، الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي لدى الانقلابيين الحوثيين في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء). وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن “القيادي الميداني في الميليشيات أبو محمد الوصابي قتل بمواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي المدينة”.وأوضح المركز بأن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في محيط جبل المجعلة بجبهة مقبنة غربي تعز؛ “تمكن خلالها رجال الجيش من كسر الهجوم وإجبار عناصر الميليشيا على التراجع والانسحاب”.وأحبط رجال الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر الميليشيات في محيط تبة ياسين، غرب المدينة، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين “تكبدت خلالها عناصر المليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة”، حسب المركز.وأشار إلى تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر الحوثيين والقوات الموالية لهم في محيط معسكر خالد، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات شمال غرب المعسكر بمفرق المخاء غربي تعز.وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أن مدنيين اثنين أصيبوا جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون والقوات الموالية لهم أثناء قيامهما بحفر مجرى مياه في منطقة المقهاية بوادي الضباب جنوب غرب المدينة.