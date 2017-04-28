ولي ولي العهد : الحرب في اليمن لم تكن خياراً والشرعية تسيطر على 80% من أراضي البلاد

متابعات-فجر :

أكّد الأمير محمد بن سلمان، أنّه لا أحد يتمنى استمرار الحرب في اليمن، التي لم تكن خيارًا، بل كانت حتمية على المملكة العربية السعودية، لاسيّما أنَّ تجربتنا مع الميليشيات الانقلابية سلبية منذ العام 2009، فضلاً عن أنَّه بدأ النشاط الإرهابي ينشط في جنوب اليمن، ومحاولة الميليشيات التأثير على الملاحة الدولية.

وأشار إلى أنّه “عندما بدأت العمليات كانت الشرعية فقدت السيطرة على الأرض، وباتت الأن تسيطر على 80%، بمساعدة دول التحالف العشر، وفي المقابل التحالف الدولي لمحاربة داعش، لم يتمكن في حربه من السيطرة على شيء من أراضي التنظيم الإرهابي”.

وأوضح أنَّ “السلطة الشرعية تتنقل بين اليمن والسعودية، لتخفيف خطر تصفية الشرعية اليمنية”.

وعن الخلاف بين السعودية والإمارات على الموقف من جماعة الإصلاح ودورها في اليمن، أكّد أنّها “إشاعات يسعى المغرضون إلى نشرها لخلق البلبلة”.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان أنّه “نستطيع اجتثاث الحوثي وصالح من المناطق اليمنية، ولكن هذا ستكون نتيجته ضحايا في القوات السعودية، والمدنيين اليمنيين، الوقت في صالحنا وسياسة النفس الطويل التي اعتمدناها، تخدمنا على حساب العدو”.

وفي شأن مقترحات علي عبدالله صالح، أوضح أنّها “كلها تأتي وهو تحت عباءة الحوثي، فهو مجبر على الكثير من المواقف التي يذكرها، ورفضنا لمقترحه الأول، جاء بعد كل المبادرات السياسية، شرط ألا يقترب الانقلاب من عدن، إلا أنَّ الحوثي أصرَّ على بسط سيطرته، وهو ما أدخلنا في العمليات”، مؤكّدًا أنَّ “الخطوط كافة مفتوحة، لاستقطاب كل من يريد العودة إلى الشرعية، والقبائل تريد الخلاص من الحوثي للتفرغ إلى تنمية اليمن”.