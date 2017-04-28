“وزارة الخارجية” لاصحة لما تردد عن تحصيل رسوم مالية مقابل التصديق على المستندات

متابعات-فجر :

أعلن مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الثلاثاء، أنه لاصحة لتحصيل الوزارة رسوماً أو مبالغَ مالية مقابل التصديق على أي مستندات.

وأوضح “نقلي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ تعليقاً على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم وزارة الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية؛ لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات: ‘‘إن الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة”.

وأضاف أن موظفي الوزارة، لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.