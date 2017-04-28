“مستشفى الرفايع” بالجمش العام يقيم فعاليات اليوم العالمي للربو ٢٠١٧م

متابعات-فجر :

أقام قسم التثقيف الصحي بمستشفى الرفايع بالجمش العام فعاليات اليوم العالمي للربو لعام 2017 تحت شعار ( يمكنك التحكم بالربو ) وذلك تحت رعاية مدير المستشفى الاخصائي عبدالله الحميدي وعدد من الاطباء ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالمستشفى ،

حيث بدأت الفعاليات بمحاضرة طبية علمية عن الربو ألقاها اخصائي الباطنة الدكتور أحمد قربون تحدث خلالها عن هذه المشكلة الصحية التي يعاني منها الكثير و كيفية التعامل معها للمصابين وكيفية تفادي خطرها على حياة الفرد تلى ذلك كلمة لمدير المستشفى الأخصائي عبدالله الحميدي حث فيها العاملين في قسم التثقيف الصحي على توعية المرضى و المراجعين و كافة أفراد المجتمع بشكل عام عن الربو وعن جميع الأمراض المدرجة في قائمة الأيام العالمية حسب خطة وزارة الصحه خصوصاً مرض الربو مع موجة الغبار التي تتعرض لها المنطقة هذه الأيام وتوعية الجميع عن جميع الامراض كافه وتلى ذلك تدشين المعرض المصاحب للفعاليات والذي احتوى على بروشورات و منشورات توعوية تحكي عن هذه المناسبة وهذا المرض وطرق علاجه تم توزيعها على الحضور وفي الختام شكر ” الحميدي ” الحضور وشكر القائمين على نجاح هذه المناسبه وفعالياتها وأوصى الجميع بالوقوف صفاً واحداً لنشر الوعي وتثقيف كافة المستفيدين من الخدمات الصحية على اكمل وجه .