“اللواء التركي” : نجاحات أمنية كبيرة في التضيق على مهربي المخدرات و مروجيها

واس-فجر :

نوه المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي بالجهود الأمنية المبذولة طوال الفترة الماضية المتمثلة في آخر ستة أشهر من العام الماضي 1437هـ والستة أشهر الأولى من العام الجاري 1438هـ، فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها في الداخل، مؤكداً أن هذه الجهود حققت نجاحات كبيرة مضطردة، أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة إلى بلادنا، وأجبرت مستهدفي شباب هذا الوطن بهذه الآفة من مهربين ومروجين على الوقوف عاجزين عن مواصلة أعمالهم الإجرامية بسهولة، والتضييق عليهم بجميع الأساليب التقليدية التي طالما اعتمدوا عليها أو حتى الأساليب الجديدة التي يبتكرونها، ولا تحقق نتائج أو نجاحات يرجونها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي اليوم في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، بمشاركة مدير إدارة الإحصاء المركزي للمديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد القحطاني، ومدير الشؤون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد سامي الحمود، للحديث عن تفاصيل بيان وزارة الداخلية الذي وزع في وقتٍ سابق اليوم، وتضمن إحصائيات بعدد عمليات تهريب المخدرات وترويجها خلال الفترة من بداية العام الجاري 1438هـ وحتى شهر جمادى الآخرة الماضي .