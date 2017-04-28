إصابة الركبة تبعد السومة عن الأهلي

متابعات – فجر :

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم النادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة اليوم في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة إصابته في غضروف الركبة، وسيستغرق علاج الإصابة ما يقارب الأسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وتقرر أن يغادر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة للاطمئنان على موضع إصابته التي تعرض لها في لقاء فريقه الماضي أمام الرائد، وسيعرض السومة إصابته على أحد الأطباء هناك بسبب بعض الآلام في الركبة، وسيتحدد إمكانية إجراء جراحة بسيطة للغضروف أو الاكتفاء بعمل برنامج علاجي وتأهيلي، وقد تأكد غياب السومة عن المواجهة المقبلة أمام التعاون في الجولة الأخيرة من “دوري جميل” للمحترفين.