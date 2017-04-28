“اتحاد القدم” يعلن أسماء حكام الجولة (26) من مباريات دوري جميل

متابعات – فجر :
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الحكام في الجولة 26 ضمن مباريات دوري جميل، وفيما يلي أسماء الحكام خلال المواجهات القادمة:
الاتفاق – الشباب:
الدولي/ سلطان الحربي – حكم ساحة
الدولي/ عبدالرحيم الشمري – مساعد أول
علي بدوي – مساعد ثاني
حسن الحبيب – حكم رابع
القادسية ـ الوحدة:
الدولي/ تركي الخضير – حكم ساحة
الدولي/ فهد العمري – مساعد أول
الدولي/ خلف زيد – مساعد ثاني
الدولي/ فهد العريني – حكم رابع
الفيصلي ـ الباطن:
الدولي/ فهد المرداسي – حكم ساحة
الدولي/ عبدالله الشلوي – مساعد أول
الدولي/ أحمد فقيهي – مساعد ثاني
سامي الجريس – حكم رابع
الأهلي ـ التعاون:
الدولي/ محمد الهويش – حكم ساحة
الدولي/ ماجد الناصر – مساعد أول
محمد الشهري – مساعد ثاني
حسين أبو شاهين ـ حكم رابع
الخليج ـ الرائد:
الدولي/ محمد القرني – حكم ساحة
الدولي/ عبدالعزيز الأسمري – مساعد أول
الدولي/ هشام الرفاعي – مساعد ثاني
محمد البريدي – حكم رابع
الفتح ـ الاتحاد:
الدولي/ صالح الهذلول
الدولي/ محمد العبكري – مساعد أول
الدولي/ ياسر السلطان – مساعد ثاني
الدولي/ شكري الحنفوش – حكم رابع
الهلال ـ النصر:
طاقم تحكيم أجنبي سيعلن عنه لاحقًا
الدولي/ عبدالرحمن السلطان – حكم رابع