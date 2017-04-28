“اتحاد القدم” يعلن أسماء حكام الجولة (26) من مباريات دوري جميل

متابعات – فجر :

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الحكام في الجولة 26 ضمن مباريات دوري جميل، وفيما يلي أسماء الحكام خلال المواجهات القادمة:

الاتفاق – الشباب:

الدولي/ سلطان الحربي – حكم ساحة

الدولي/ عبدالرحيم الشمري – مساعد أول

علي بدوي – مساعد ثاني

حسن الحبيب – حكم رابع

القادسية ـ الوحدة:

الدولي/ تركي الخضير – حكم ساحة

الدولي/ فهد العمري – مساعد أول

الدولي/ خلف زيد – مساعد ثاني

الدولي/ فهد العريني – حكم رابع

الفيصلي ـ الباطن:

الدولي/ فهد المرداسي – حكم ساحة

الدولي/ عبدالله الشلوي – مساعد أول

الدولي/ أحمد فقيهي – مساعد ثاني

سامي الجريس – حكم رابع

الأهلي ـ التعاون:

الدولي/ محمد الهويش – حكم ساحة

الدولي/ ماجد الناصر – مساعد أول

محمد الشهري – مساعد ثاني

حسين أبو شاهين ـ حكم رابع

الخليج ـ الرائد:

الدولي/ محمد القرني – حكم ساحة

الدولي/ عبدالعزيز الأسمري – مساعد أول

الدولي/ هشام الرفاعي – مساعد ثاني

محمد البريدي – حكم رابع

الفتح ـ الاتحاد:

الدولي/ صالح الهذلول

الدولي/ محمد العبكري – مساعد أول

الدولي/ ياسر السلطان – مساعد ثاني

الدولي/ شكري الحنفوش – حكم رابع

الهلال ـ النصر:

طاقم تحكيم أجنبي سيعلن عنه لاحقًا

الدولي/ عبدالرحمن السلطان – حكم رابع