الداخلية: القبض على 1628 متهما لتورطهم في جرائم مخدرات

الرياض – فجر :

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله خلال الأشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الآخرة) من العام الحالي 1438هـ من القبض على (1628) ألف وستمائة وثمانية وعشرين متهماً منهم (589) سعودياً بالإضافة إلى (1039) متهماً من (41) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (16) ستة عشر رجل أمن، ومقتل (5) خمسة وإصابة (14) أربعة عشر من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي: –

أولاً : (21.429.859) واحد وعشرين مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسين قرص إمفيتامين (كبتاجون).

ثانياً: (19) تسعة عشر طناً، و(612) كيلو جرام من الحشيش المخدر.

ثالثـاً: (12) اثنا عشر كيلو، و(932) تسعمائة وإثنين وثلاثين جرام، من الهيروين الخام.

رابعـــاً: (218) مائتين وثمانية عشر كيلو و(948) تسعمائة وثمانية وأربعين جراماً من الكوكايين المخدر.

خامســاً: (22) اثنين وعشرين كيلو و(938) تسعمائة وثمانية وثلاثين جراماً من الشبو المخدر.

سادسـاً: (1.427.189) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرين ومائة وتسعة وثمانين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

سابعـاً: (5468) خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وستين سلاح متنوع، و(14.100) أربعة عشر ألفاً ومائة طلقة حية متنوعة.

ثامنـــاً: مبالغ نقدية بلغ إجماليها (43.822.684) ثلاثة وأربعين مليون وثمانمائة وإثنين وعشرين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريال.

وأكد المتحدث الأمني بأن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، وترويجها فيها، وتعقب العناصر المتورطة في ذلك للقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية، والتنسيق والتعاون مع الجمارك السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة لاستباق المخططات الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات.