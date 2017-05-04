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فهد بن علي الهزاني يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم

1 تعليق

  1. محمد الخضيري ابو خالد

    ما شاء الله تبارك الله
    الف الف مبروك اخوي فهد 🌹والى الامام

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