فهد بن علي الهزاني يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم

متابعات-فجر:

يسر أسرة صحيفة فجر الإلكترونية، أن تتقدم بأحر التهاني للأستاذ / فهد بن علي الهزاني، عضو هيئة الرقابة والتحقيق بفرع منطقة الرياض.

بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم.

متمنين له دوام التوفيق والنجاح.