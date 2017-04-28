فهد بن علي الهزاني يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم

متابعات-فجر:
يسر أسرة صحيفة فجر الإلكترونية، أن تتقدم بأحر التهاني للأستاذ / فهد بن علي الهزاني، عضو هيئة الرقابة والتحقيق بفرع منطقة الرياض.
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم.
متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
متابعات-فجر:
يسر أسرة صحيفة فجر الإلكترونية، أن تتقدم بأحر التهاني للأستاذ / فهد بن علي الهزاني، عضو هيئة الرقابة والتحقيق بفرع منطقة الرياض.
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم.
متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
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