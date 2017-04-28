تكريم ميسون ابو بكر بين “جينيس” ومرض السرطان

متابعات-فجر:

على شرف الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود أقام الزميل الاعلامي هاني الشحيتان حفل تكريم للزميلة الإعلامية «ميسون أبو بكر» بعد مسيرة 13 عاما من العطاء والوفاء قدمت خلالها 1700 حلقة تلفزيونية لخدمة الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية التقت فيها بأكثر من ٣٠٠٠ ضيف في المملكة وحول العالم عبر التلفزيون السعودي، والتي أبرزت مواهب إعلامية وثقافية ومهنية فوق العادة، تقديراً لمسيرتها المهنية والإعلامية ودورها الكبير في إثراء المشهد الثقافي والسياسي والإعلامي في المملكة ودول المنطقة.بحضور شريك دربها رجل الأعمال فهد المديان كما حضر التكريم عدد كبير من الإعلاميين السعوديين والأكاديميين والمثقفين وكذلك من الكويت والإمارات ومنهم ماجد الحيزان مدير العلاقات العامة والاعلام في مكتب سمو أمير الرياض وناصر السبيعي رئيس تحرير المختلف، وياسر اليامي المدير العام لدار الحياة والزميلة هالة الناصر رئيس تحرير موقع روتانا، والدكتور احمد الزيلعي عضو مجلس الشورى والدكتورة فوزية بو خالد والكاتبة المعروفة رقية الهويريني واللواء الدكتور أحمد الشهري وعبدالله ال هتيلة مدير مكتب عكاظ في الرياض والكاتبة المعروفة صيغة الشمري وغيداء الرميح، والاعلامي الإماراتي والمؤرخ جمال حويرب العضو المنتدب في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد وحميد العنزي الكاتب الاقتصادي المعروف ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ، ونبيل زارع مدير العلاقات في الخطوط السعودية ، وعبدالرحمن الخضيري، ود ضياء الدين بامخرمة والاقتصادي أ/خالد الجوهر ويوسف الغنامي ومعيض الرفدي وحماد السهلي وفهد الحمود ووائل المالكي .

وأجمع الحاضرون على أن الإعلامية «ميسون أبو بكر» تستحق التكريم والتقدير لتقديم محتوى وطني واجتماعي يشار اليه بالبنان ولما تمتاز به من ثقافة وإبداع وأسلوب احترافي في الإعداد والتقديم والإلقاء إضافة للحضور المميز والشخصية المؤثرة،ولم يقتصر تكريم الإعلامية ميسون أبو بكر على الجانب الإعلامي والمهني بل امتد ليشمل تكريمها على الدور الإنساني خلال مساهماتها الخيرية وفي دروسها الانسانية في تجاوز محطات الحياة السلبية كونها أم لشاب مصاب بالسرطان ولم يمنعها هذا من مواصلة ابداعها والقيام بدورها مما دعى جمعية بصمة الخيرية ممثلة في الناشطة في مجال الأعمال الانسانية والخيرية الأستاذة فاطمة الزهراء بنت أحمد منصور رئيس مجلس ادارة جمعية بصمة الخيرية لتقديم درع تكريم للاستاذة ميسون على مجهوداتها في دعم الاعمال الخيرية لسنوات طويلة كما عاشت الزميلة ميسون أبو بكر خلال السنوات الماضية – ولازالت- ماسأة انسانية مع معاناة ابنها الذي يصارع مرض السرطان. جدير بالذكر بأن بعض الزملاء الإعلاميين قام بالتواصل مع جينيس بعد معرفته بعدد الحلقات الكبير لبحث امكانية تسجيلة كرقم قياسي عربي أو عالمي ،

يذكر أن ميسون أبو بكر تعد كاتبة وأديبة وشاعرة وإعلامية وصحفية، كويتية المولد، من أسرة لها باع طويل في الأدب، حاصلة على شهادة ليسانس في الأدب العربي من جامعة بيروت، وهي شاعرة وقاصة وإعلامية وكاتبة صحفية، عملت خلال مسيرتها الطويلة مستشارة في القناة الثقافية السعودية.

وتتميز ميسون بأنها تكتب القصيدة الشعرية بكافة انواعها، كما أنها ناشطة ثقافية على المستوى العربي، وإعلامية في قناة الإخبارية سابقا، قدمت عدة برامج متنوعة منها برنامج بعنوان (أشرعة)، وهو برنامج ثقافي أدبي، من إعدادها وتقديمها، وبرنامج (ستون دقيقة) والذي تعده أيضا ويتعلق بالثقافة والفن، وقد تميز هذا البرنامج بضيوفه المتألقين، وقضاياه النوعية، وآخر برامجها على القناة السعودية” عين ثالثة” الذي واكب الأحداث التي تمر بها المملكة سياسيا وواكب الرؤية ٢٠٣٠ من خلال حلقات عدة تفاعل معها الشباب والمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية.اهمها من جامعة الملايا بكوالمبور/ ماليزيا كرمتها عميدة كلية اللغات د ستيفاني كواحدة من دعاة العدالة الاجتماعية بالعالم عام ٢٠١٦ ،كما كرمت مع الاعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة والصحافية بالشرق الأوسط سوسن الأبطح كأبرز إعلاميات في الوطن العربي من قبل دار الشروق في الجزائر وغيرها كثير.

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