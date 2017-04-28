تعرف على حكم مباراة ديربي مدريد في دوري الأبطال

متابعات-فجر:

يعيش الحكم الإنجليزي مارتين أتكينسون ساعات عصيبة قبل انطلاق ديربي مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تسلط الأضواء عليه بشكل كبير الليلة.

أتكينسون أوكل بمهمة إدارة مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الليلة مما جعله تحت ضغط رهيب في ظل الأخطاء التحكيمية العديدة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال.

وما يتضح من أرشيف أتكينسون بأنه حكم جري، فخلال 404 مباراة أدارها قام بطرد 57 لاعباً ، كما أنه يمنح الكثير من ركلات الجزاء حينما يستدعي الأمر ذلك حسب أقوال إيتورالدي جونزاليس، الحكم الإسباني السابق.

فخلال مواجهة أتلتيك بيلباو أمام ضيفه جينك في دور المجموعات من الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي قام أتكينسون باحتساب 3 ركلات جزاء لصالح بيلباو، جميع الركلات كانت صحيحة لكنها تظهر جرأة كبيرة لدى الحكم في اتخاذ القرار، حيث حقق بيلباو في تلك الليلة الانتصار بنتيجة 5-3.

كما قام أتكينسون بطرد 3 لاعبين خلال الموسم الحالي في 37 مباراة أدارها، آخرهم كان مروان فيلايني في ديربي مانشستر قبل أيام.