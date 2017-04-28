الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الجوف ،الحدود الشمالية ،والشرقية) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر,غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي,شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.