العمل والتنمية الاجتماعية : خدمة “وصال” لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير

متابعات _فجر

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن خدمة “وصال” تهدف إلى تيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن الفئة المستهدفة في خدمة وصال هم فاعلو الخير الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي، مبيناً أن طريقة استخدام الخدمة تبدأ بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، ويتم التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

وبين أن مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة بلغت 2.031 حالة،منها 1.317 طلباً للذكور، و714 للإناث، وسجلت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات،تلتها منطقة الرياض، ثم منطقة عسير،مفيداً أنه تم قبول 349 طلباً من قبل فريق العمليات، ويجري حالياً التحقق من أهلية الاستحقاق من قبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي، فيما تم قبول 31 طلباً بشكل مبدئي من قبل المكاتب.