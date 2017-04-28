انفجارات في مترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية بسبب حريق كهربائي

متابعات _فجر

تسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي بمترو أنفاق مدينة تورنتو الكندية في سلسلة انفجارات هزت منطقة وسط المدينة.

وذكرت متحدثة باسم شرطة تورونتو اليوم، إن الشرطة أغلقت قطاعًا من حي المال بوسط المدينة بعد تقارير عن انفجار قوي، وشوهد دخان كثيف في المنطقة.

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا ما يشبه “عدة انفجارات”، ورأوا أعمدة دخان تتصاعد من فتحات التهوية الخاصة بمترو الأنفاق.

وأكدت فرق مكافحة الحريق في تورنتو أن الحريق نشب في البداية في غرفة للمحولات الكهربائية. ورغم الانفجارات، لم تتأثر حركة المترو في المدينة، لكن الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بموقع الحادث. وأخليت بعض البنايات المجاورة لموقع الانفجارات بسبب تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.