الأهلي المصري يؤكد مشاركته في البطولة العربية

متابعات – فجر

أكد الأهلي المصري يوم الاثنين مشاركته في البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر هذا الصيف.

وقال الأهلي في موقعه على الانترنت “وافق النادي الأهلي رسميا على المشاركة في البطولة العربية للأندية… بعد الاجتماع الذي جرى بين محمود طاهر رئيس النادي وحسام البدري المدير الفني”.

وستقام البطولة في الفترة من 22 يوليو تموز إلى 6 أغسطس آب وسينال الفائز 2.5 مليون دولار والوصيف مليوني دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 1.5 مليون دولار.

وإضافة للأهلي المصري سيشارك منافسه المحلي الزمالك والنصر والهلال من السعودية والترجي التونسي والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

واعتذر العين الإماراتي الشهر الماضي عن عدم المشاركة في البطولة لتعارضها مع برنامج الاعداد للموسم الجديد.

وستقسم الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات ويتأهل المتصدر إلى الدور قبل النهائي إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

ولا تقام المسابقة بانتظام منذ اخر نسخة بالشكل القديم تحت اسم دوري أبطال العرب في 2009. وأقيمت مرة واحدة بعد ذلك في موسم 2012-2013 وفاز اتحاد العاصمة الجزائري باللقب.