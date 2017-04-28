مقتل 16 شخصا إثر عاصفة قوية ضربت شرق أمريكا

متابعات – فجر

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن عاصفة قوية تحركت سريعا صوب شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين بعدما أدت أعاصير وأمطار غزيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإغلاق مئات الطرق في مطلع الأسبوع.

وقالت الهيئة إن العاصفة، التي ضربت وسط الولايات المتحدة من تكساس إلى إيلينوي، قد تكون مصحوبة برياح مدمرة وبرد وأعاصير بينما تتجه صوب أجزاء من إقليم الأطلسي الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت إدارة النقل بولاية ميزوري على موقعها الإلكتروني إن المياه المرتفعة في الولاية أجبرت السلطات على إغلاق نحو 330 طريقا، وذكر مسؤولو الولاية أن أكثر من 100 طريق سريع أغلقت أيضا في أركنسو المجاورة.

وكانت أعاصير مصاحبة لتلك العاصفة قتلت أربعة أشخاص يوم السبت في كانتون بتكساس على بعد 95 كيلومترا إلى الشرق من دالاس.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم في ولاية أركنسو، وفي ميزوري قتل رجل عندما سقطت شجرة على منزله وصعقت الكهرباء طفل عمره سبعة أعوام، وقتل شخصان في حادثين متعلقين بالعواصف في تنيسي، وفي ميزوري جرفت المياه المرتفعة امرأة عمرها 72 عاما يوم السبت وغرق رجلان عمرهما 18 و77 عاما في واقعتين منفصلتين أمس الأحد.