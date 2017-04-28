مقتل ثلاثة وإصابة خمسة من عناصر الشرطة المصرية في هجوم مسلح

وكالات – فجر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين في هجوم مسلح بالقاهرة.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن عناصر مسلحة تستقل سيارتين اقتربت من قول أمني متحرك في تقاطع طريق الواحة مع الطريق الدائري بالقاهرة في وقت متأخر من ليل الاثنين وأطلقت النار على عناصره، مضيفا أن القوات بادلت المسلحين إطلاق النار، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابطين برتبة نقيب وأمين شرطة وإصابة 5 من رجال الشرطة.

وتم نقل المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تقوم قوات الأمن بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.