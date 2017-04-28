مدير تعليم الأفلاج المكلف يتفقد مدارس قطاع الأحمر

متابعات – فجر

قام مدير تعليم الأفلاج المكلف محمد البشر اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمدارس قطاع الأحمر بالمحافظة، حيث شملت جميع المراحل الدراسية. وشملت الزيارة ثانوية الأحمر ومتوسطة بدر وابتدائية عبدالله بن رواحه وتحفيظ القرآن الكريم بالأحمر، كما القى البشر كلمه في الاصطفاف الصباحي بثانوية الأحمر اشاد فيها على نبل اخلاق وسلوك طلاب قطاع الأحمر وذلك بما تم ملاحظته على الحفاظ على الممتلكات العامة، بعدها التقى مدير التعليم قادة المدارس واستمع لاحتياجاتهم قبل البدء في انطلاق اختبارات نهاية العام.

كما شدد البشر على التقيد بما جاء في تعميم وزير التعليم فيما يخص إنهاء جميع المناهج وفق الآلية الموضحة في تعميم معاليه.

وفي نهاية الجولة، أكد البشر أن الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية لمدارس المحافظة لتلمس احتياجاتها عن كثب، ومتابعتها للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية.