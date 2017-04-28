‏حلقة استثنائية من برنامج ⁧‫الثامنة‬⁩ غداً مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

متابعات – فجر

يحلُّ ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، ضيفًا على الإعلامي داوود الشريان، في برنامجه “الثامنة”، على قناة “أم بي سي”، يوم غد الثلاثاء.

يذكر أنَّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق بالأمس، البرامج التنفيذية العشر الأحدث لرؤية المملكة 2030، التي تحوّل مسار التنمية الاقتصادية، من الهيكلة إلى مسار تنفيذ البرامج القطاعية، بغية مواكبة نمو الاقتصاد، بطرق حديثة.

وتعمل البرامج على تغيير المستقبل السعودي، في إطار رؤية المملكة 2030 على دعم الاقتصاد، وتخليصه من الهيمنة النفطية.