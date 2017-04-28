زلزال بقوة 6.2 يضرب منطقة قليلة السكان في جنوب شرق ألاسكا

وكالات – فجر

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا ضرب جنوب شرق ولاية ألاسكا الأمريكية قرب حدودها مع منطقة يوكون الكندية اليوم الاثنين وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهزة التي بلغت شدتها 6.2 درجة ضربت منطقة تقع شمال غرب بحيرة موسكيتو يسكنها 300 نسمة تقريبا وتبعد 88 كيلومترا شمال غرب سكاجواي بألاسكا.

وأوضحت الهيئة أن زلازل بهذه الشدة قد تسبب “ضررا كبيرا في الممتلكات السيئة البناء أو التصميم”.

ولم تصدر تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي ذكر مركز الزلازل في ألاسكا أنه واحد من 13 ألف زلزال ضربت الولاية هذا العام.