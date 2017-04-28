شرطة الرياض تطيح بعصابة تسرق سائقي الأسر وتستولي على مركباتهم

متابعات – فجر

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان انه استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقة والسلب بانواعها ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عدد من جرائم الاعتداء على وافدين يعملون بمهة سائق خاص ، تمثل أسلوبهم الإجرامي بطرق أبواب غرف السائقين والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات وكذلك الاستيلاء على ما بعهدتهم من سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وسلبهم .

ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة للتصدي لتلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها حيث عمدت لوضع الخطط اللازمة والاجراءات البحثية الدقيقة ومراقبة المواقع التي يستهدفها الجناة، وقد أسفرت الجهود بتوفيق الله في حصر الاشتباه في (6) أشخاص ( سعوديين الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر ) أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبمناقشهم مبدئيا اعترفوا بارتكاب ( 14 ) جريمة اعتداء وسرقة سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليو ومقتنيات شخصية موزعين الأدوار فيما بينهم ومتقاسمين المسروقات.

وفد تم التحفظ على المتهمين وإيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم و مقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .