تعليم القصيم: إيقاف كافة حفلات التخرج.. والتركيز على التحصيل الدراسي

متابعات – فجر

أعلنت إدارة تعليم القصيم اليوم الاثنين عن تأجيل جميع الأنشطة اللا صيفية، وإيقاف كافة حفلات التخرج، وذلك من أجل التركيز على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وأرسلت إدارة تعليم القصيم تعميماً لها على كافة مدارس المنطقة بالالتزام بجملة من النقاط الأساسية وهي:

1- تأجيل جميع الأنشطة الاصيفية في المدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

2- إيقاف حفلات التخرج لهذا العام الدراسي، وذلك سعيا لمحصلة الطلاب والطالبات في الجانب التحصيلي، وعدم صرف الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن أعمالهم خلال هذه الفترة الهامة من العام الدراسي، ويمكن تكريم الطلاب والطالبات في الاصطفاف الصباحي.

3- التركيز التام على جانب التحصيل الدراسي للطالب والطالبة واستكمال جميع مفردات المقررات المدرسية وتحقيق جميع المهارات اللازمة للطالبة والطالب.