شركة عبد اللطيف جميل تُسلم الهلال الشعار الذهبي

الرياض – فجر

وسيلعب فريق نادي الهلال جميع مبارياته الموسم المقبل لدوري جميل بالشعار الذهبي، كما يحق لفريق الهلال ترويج الشعار الذهبي للجمهور في جميع نقاط البيع الرسمية الخاصة بالنادي، وكما جرت العادة سيكون أول ظهور لفريق الهلال بالشعار الذهبي المعتمد عند صعود الفريق على منصة التتويج في الحفل الختامي المقرر إقامته يوم الخميس 4 مايو 2017 في ملعب استاد الملك فهد الدولي مع نهاية الجولة 26.

وسلم مدير عام رعاية الدوري في شركة عبد اللطيف جميل الاستاذ رامي تركي لنادي الهلال الشعار الذهبي بعد الزيارة الرسمية لمقر نادي الهلال الاثنين، التفي بها نائب رئيس نادي الهلال الاستاذ عبدالرحمن النمر وقدم تهنئة الراعي الرسي لدوري جميل للمحترفين بمناسبة التتويج باللقب.

من جهته قدم الاستاد حسن محمد عبد اللطيف جميل، نائب الرئيس لشركة عبد اللطيف جميل التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تحقيقه لقب دوري جميل للمحترفين في نسخته الرابعة، متمنياً لهم التوفيق في المشاركات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة عبد اللطيف جميل قد اعتمدت الشعار للفريق البطل منذ الموسم الأول تحت رعاية الدوري السعودي للمحترفين أسوة بالبطولات العالمية والتي وجدت استحسان الوسط الرياضي الذي تفاعل معها وأشاد بها.