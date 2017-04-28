خطة للأمن العام لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

متابعات – فجر :

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظة الله ترأس معالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج اليوم الاثنين 5/8/1438 هـ بمقر الامن العام بالناصرية الاجتماع الثاني لجهات الامن العام المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود” وطن بلا مخالف ” التي تنفذها وزارة الداخليه وعدد من الجهات الحكومية المشاركة لحث مخالفي نظام الاقامة والعمل للاستفادة من فترة السماح المحدد ب 90 يوما والتي بدأت في الاول من شهر رجب الماضي .

وفي بداية الاجتماع نقل معالي مدير الامن العام لكافة المجتمعين تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ، كما اثنى على كافة جهود الجهات المشاركة في هذه الحملة مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتأكيد التكاملية مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ، عقب ذلك استعرض معاليه مع المجتمعين ما تم تحقيقه منذ بداية هذه المرحله من الحمله التي دشنها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ، كما تم استعرض التدابير والخطوات الوقائية التي تم اتخاذها لإنجاح هذه الحملة مع التركيز على البيئة الحاضنة واثرها على مقدرات ومكتسبات الوطن ، تلى ذلك تدارس الخطط التنفيذية والإجرائية للمراحلة القادمة ، وحث الجهات الميدانية لمباشرة مهامها على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة ، هذا وقد حضرالاجتماع مدراء شرط المناطق بالمملكه وقادة القوات المعنيه و عدد من مساعدي مدير الامن العام ومدراء الادارات العامة ومستشاري مدير الامن العام ، وقد خرج بالعديد من التوصيات منها تكثيف العمل الامني على مدار الساعة ، وسرعة انهاء اجراءات المبادرين الى تسليم انفسهم لكي يستفيدوا من المهلة التي تنتهي في اواخر شهر رمضان الكريم.