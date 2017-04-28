إطلاق تطبيق المطارات السعودية لخدمة المسافرين

متابعات – فجر :

دشنت الهيئة العامة للطيران المدني النسخة التجريبية من تطبيقها “المطارات السعودية” للهواتف الذكية (الآيفون – الأندرويد)، والذي يقدم العديد من المزايا والخدمات لمستخدميه.

وجاء إطلاق التطبيق ضمن المبادرات التقنية التي تطلقها الهيئة لتسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين، في ظل انتشار استخدام الأجهزة المتنقلة التي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تدعم سهولة التنقل.

من جانبه، قال المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد الرئيس لقطاع المطارات: “إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى للقيام بالدور المنوط بها في تطور ونهضة المملكة، وتمكين قطاع الطيران المدني من الإسهام في رؤية 2030، ويشمل ذلك تقديم أفضل الخدمات وأفضلها جودة للمسافرين ومرتادي المطارات السعودية”.

وأضاف: “في عصر التقنية الحالي،يبحث الجميع عن وسيلة سريعة للوصول والتواصل،ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تعمل على تقديم تجربة متميزة للمسافر عبر مطارات المملكة”.

وأكد العبدالجبار أن التطبيق سيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمسافر وتوفير وقته وجهده.

وهذا التطبيق ما يزال في نسخته التجريبية، وستستمر الإدارات المتخصصة بالهيئة في تطويره ليكون أحد التطبيقات الرائدة الموجهة لخدمة المسافرين”.

ويتضمن تطبيق “المطارات السعودية” في مرحلته الحالية، العديد من الخدمات والمزايا، ومن بينها خدمةالملاحة الداخلية لصالات للوصول ولكل خدمات المطار من مطاعم ومقاهي وبنوك، وخدمة الملاحة داخل مواقف السيارات وتثبيت الموقع بحيث يتيح للمسافر أن يوقف سيارته ويثبت ويحفظ موقعها للعودة إليها بسهولة،وخدمة معلومات الرحلات وتتبعها، وخدمة تبليغ مركز العناية بالعملاء، كما سيتم إضافة المزيد من الخدمات مع استمرا تطوير التطبيق.