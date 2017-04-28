أرباح «سابك» الفصلية تقفز 80% إلى 5.2 مليار ريال

متابعات – فجر :

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” إلى 5.24 مليار ريال، بنهاية الربع الأول للعام الجاري، مقابل 2.91 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 80.07%.

وقالت “سابك” في بيان لها اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والإيرادات الأخرى.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 162.95 مليار ريال.

وأضافت “سابك” إن إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي قد بلغ 5.42 مليار ريال مقابل 3.13 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 73%. ومقابل 4.83 مليار ريال للربع السابق بارتفاع قدره 12%.

وبلغ إجمالي أرباح سابك في الربع الأول 13.74 مليار ريال، مقابل 10.11 مليار ريال، في الربع الأول من 2016، بنمو 35.9%، ومقابل 12.61 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 8.96%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة سابك 8.35 مليار ريال، مقابل 4.67 مليار ريال، في الربع الأول من 2016، بنمو 78.8%.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” قد حققت أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي 2016م 3.46 مليار ريال.