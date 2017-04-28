أمير حائل يتقدم المصلين على شهيد الواجب مهل الرشيدي

متابعات – فجر :

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل المصلين للصلاة على شهيد الواجب العريف مهل بن سالم الداموك الرشيدي أمس بعد صلاة العصر بجامع الملك فهد بمدينة حائل.

واستقبل سموه والد وعم وأشقاء وأقارب شهيد الواجب، مقدماً تعازيه للوطن ولأسرته، مؤكدا وقوف القيادة الحكيمة مع ذوي شهيد الواجب، سائلا الله بأن يتقبله مع الشهداء والصديقين وأن يعوض الوطن وأهله بأبطال يواصلون الذود عن الوطن وتقديم نماذج فداء مماثلة لشهيد الواجب البطل مهل الرشيدي رحمه الله.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على تعازيه ومواساته؛ مِمَّا يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، سائلين الله أن يُبقي هذا الوطن شامخاً وآمناً، وأن يتقبل الله شهداء الوطن ويسكنهم أعلى درجات الجنة.