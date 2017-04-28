الشيخ تميم بن حمد يغادر المملكة

واس – فجر :

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميردولة قطر جدة اليوم بعد زيارة للمملكة.

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبد الملك آل الشيخ الوزيرالمرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، وسمو الشيخ عبدالله بن ثامرآل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور محمد بن دخيل الله الحارثي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤلين.