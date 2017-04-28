الإنتر ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع لاعب بنفيكا ليندلوف

متابعات-فجر:

قالت تقارير صحفية برتغالية أن نادي الإنتر دخل في سباق التعاقد مع لاعب وسط فريق بنفيكا ومنتخب السويد فيكتور ليندلوف في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث ذكرت صحيفة ريكورد أن إدارة النادي الإيطالي تنوي منافسة فريق مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات الدولي السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت الصحيفة البرتغالية الشيهرة أن بنفيكا وضع شرط جزائي في عقده مع ليندلوف يبلغ 60 مليون يورو للأندية الراغبة في التوقيع معه.

الجدير بالذكر أن الإنتر ينوي القيام بالعديد من الصفقات في هذا الصيف لكي يعود للمنافسة على البطولات من جديد بعد أعوام ليست بالقليلة كان فيها بعيد عنها.