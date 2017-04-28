الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ينفذ تجربة فرضية للاطفاء والإنقاذ

متابعات-فجر:

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ، صباح اليوم الاثنين، تجربة فرضية للاطفاء والإنقاذ في مقر مركز تدريب أمن المنشأت بالعاصمة المقدسة وفي التفاصيل بدأ سيناريو الفرضية ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في فصل دراسي ميداني بحي العوالي وقد جرى انتقال الوحدات اللازمة حيث جرى عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين حيث نجم عن الحادث عدد(4) حالات اصابية للمستشفيات جرى نقل حالاتان للمستشفى في حين تم معالجة (2) إصابات في الموقع فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليه صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أفاد بأن الفرضية نفذت بألية تحاكي حادث حقيقي وللتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والانقاذ وقد جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية وبالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع المسؤولين في المركز وكذلك الجهات المساندة في حين تأتي هذه الفرضية ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفذها الادارة لاسيما وأن موقع الحادث يعتبر من الأماكن الحيوية والهامة اشرف الفرضية سعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد/علي بن خضران المنتشري حيث عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية و تم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث وقد وجه شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات الأمنية والحكومية المشاركة .