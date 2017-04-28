انطلاق ورشة عمل في مجمع الامل للصحة النفسية بعنوان “الموجة الثالثة للعلاج المعرفي السلوكي”

متابعات-فجر:

انطلقت في مجمع الامل للصحة النفسية صباح اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان “الموجة الثالثة للعلاج المعرفي السلوكي” والتي ينظمها قسم الخدمة النفسية بالتعاون. مع إدارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر وبمشاركة 50 متخصصا.

وهي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل (8) ساعات تعليم مستمر.

وتهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية من خلال المختصين واستعراض مستجدات العلاج النفسي وطرح الأساليب والمناهج العلمية الحديثة في الموجة الثالثة للعلاج النفسي ومواكبة العالم في استخدام تكنيكات العلاج النفسي الحديث ونشر الوعي بين المختصين في مجال العلاج النفسي.

ويقدمها متخصصون في مجال العلاج النفسي، هم الدكتور أحمد الشايع والدكتور أحمد الهادي والدكتورة يسرى العتيق والدكتورة ميادة با ناجة.