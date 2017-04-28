الأمم المتحدة قلقه إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا

متابعات-فجر:

عبر المفوض الأعلى بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن قلقه الشديد اليوم الإثنين إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلاً إن “مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان”.

وأضاف في إفادة صحفية بعد أحدث موجة لإيقاف موظفين عن العمل واعتقال رجال من الشرطة في تركيا “من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة”.

وفيما يتعلق باعتقال صحفيين أتراك قال “الصحافة ليست جريمة في تركيا، إنها قضية يجب أن توليها الحكومة اهتماماً كبيراً”.