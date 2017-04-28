رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى يجتمع بسفير البرازيل

واس_فجر

اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية بالمجلس المهندس محمد بن حامد النقادي بحضور عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله فخري أنصاري في مقر المجلس في الرياض،مع سفير جمهورية البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا.

وتركز الحديث خلال الاجتماع على العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل في جميع المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.