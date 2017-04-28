وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم

متابعات _فجر

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ اليوم، في مقر إقامته بالخرطوم، معالي رئيس مجلس الدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم الدكتور جابر عويشة.

وفي مستهل اللقاء ، ثمن عويشة دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمته الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ويحارب التطرف والإرهاب، مشيداً بما تقدمه المملكة من دعم كبير للمؤسسات الدعوية العاملة في مختلف دول العالم، والإسهام في عمارة المساجد والعناية بمنسوبيها وتدريب العاملين بقطاعات الدعوة والإرشاد في السودان وعدد من الدول الإسلامية، سائلاً الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً.

كما قدم عويشة لمعالي الوزير صالح آل الشيخ – خلال اللقاء – شرحاً مفصلاً عن العمل الدعوي بولاية الخرطوم.

من جانبه أكد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، تعاون المملكة مع السودان في مجال الدعوة والإرشاد، مثمناً دور علماء السودان في تبصير الأمة الإسلامية، وتقديم الدعوة الوسطية التي دعا إليها الدين الحنيف.

وفي سياق اللقاء استعرض الجانبان بعض الخبرات الدعوية بين البلدين وسبل تطويرها، وفي نهايته تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد المستشار الخاص لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عبدالرحمن بن غنام الغنام، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد عازب بن سعيد آل مسبل، ومدير المكتب الخاص لمعالي الوزير محمد بن عبد العزيز الفارس، والمدير العام لمكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات عبدالله بن مدلج المدلج، وعدد من أعضاء مجلس الدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم.

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