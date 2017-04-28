مستحضرات تجميل تحتاجينها خلال شهر العسل

متابعات _فجر

تقوم الفتيات المقبلة على الزواج بتدليل نفسها بالعلاجات التجميلية لتظهر بأبهى حلّة في يوم زفافها،فيما يحتاجون أيضا التحضير لشهر العسل مع التأكد من الحفاظ على توهّج إطلالة يوم زفافهم.

هذا الدليل البسيط عن المستحضرات التي تحتاجينها للتأكّد من حصولك على جاذبية مطلقة، والخطوات التي عليك اتباعها لإضفاء المزيد من الإشراق على طلّتك والتي جمعناها لك بحسب وجهتك لتمضية أسعد أوقات حياتك بجاذبية آسرة.

إذا قررت الذهاب في رحلة للتزلج خلال شهر العسل، يُستحسن أن توضّبي منتجات الحماية من أشعة الشمس بالتركيبة المرطّبة وبلسم الشفاه المرطّب، بالإضافة إلى مستحضرات الترطيب الغنية لتجنب جفاف بشرتك عند تعرّضها للهواء البارد والصقيع.

لا تنسي حماية البشرة حول عينيك باستعمالك الكريم الواقي للأماكن الحساسة من أشعة الشمس الضارة تفادياً للأثر الذي تتركه نظّارات التزلج.

كما ننصحك أيضاً بأن تحمي خصلات شعرك الجذابة التي قد تتعرض للجفاف إذا أهملتها، بوضعك قناعاً مركّز الترطيب على شعرك أثناء النوم. أما مستحضرات الماكياج، فتلزمك ماسكارا ولون حيادي من ظلال العيون وملمّع للشفاه.

إذا كنت ترغبين في تمضية شهر العسل في لندن، باريس أو أي مدينة كبيرة أخرى، عليك توضيب حقيبة كبيرة تستوعب مجموعة من مستحضرات التجميل كأحمر الشفاه والآيلاينر ومستحضر الأساس والبودرة الشفافة وخافي العيوب والماسكارا وظلال العيون بألوان جريئة كالأحمر والخوخي والبني الداكن.

وتأكّدي يومياً من حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة باستعمالك كريم الحماية منها قبل مستحضر الأساس، خصوصاً خلال رحلاتك السياحية في المدينة وأثناء تنزهك في الهواء الطلق، بالإضافة إلى حماية شعرك باعتمار القبعات ووضع الأوشحة التي تشكّل أكسسوارات أنثوية رائعة في عواصم الموضة الراقية. ولا تنسي مدّ كريم العناية بالقدمين إذا قررت تفقّد معالم المدينة مشياً على الأقدام .

إذا كنت متوجهة إلى الشاطئ أو إلى أي منطقة استوائية، تأكّدي من توضيب مجموعتك الكاملة من منتجات الحماية من أشعة الشمس الضارة، بما فيها مستحضرات العناية لما بعد التعرّض لأشعة الشمس كبلسم الشفاه والشامبو المنقّي.

وكوني على ثقة بأنك لست في حاجة إلى كريم الأساس مع التوهّج الذي تحصلين عليه خلال الاسترخاء على الشاطئ. بدلاً من ذلك، ضعي في حقيبتك الماسكارا المقاومة للماء وظلال العيون بتركيبة مقاومة للماء أيضاً وأحمر الخدود وأحمر الشفاه وملمّع الشفاه، بالإضافة إلى معزز الإشراق الذي ننصحك باستعماله للسهرات.

مهما كانت الوجهة التي اخترتها لشهر العسل، اصطحبي معك عينات من منتجات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات لكي لا تشغل مساحة كبيرة في حقيبتك.