أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف

تراجعت أسعار النفط اليوم، بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من الحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 12 سنتا إلى 49.21 للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا. وارتفعت التعاقدات نحو اثنين في المئة عن أدنى مستوى وصلت إليها منذ شهر يوم الخميس. وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو تموز 14 سنتا إلى 51.91 دولار.

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