نصائح طبية هامة لعلاج “فطريات الفم والأسنان”

متابعات-فجر :

من الفطريات المنتشرة من ناحية الإصابة بها بشكل كبير ، الفطريات التي تصيب الفم واللسان أيضاً ، وهي عبارة عن مرض معدي يظهر على كل من اللسان ، داخل الشفة ، الحلق ، داخل الخدين، وتتصف هذه الفطريات التي تصيب الفم بالكائنات الحية الصغيرة جدا في حجمها ، والتي من قدراتها أن تتعايش مع الخلايا المتواجدة في الجسم ، ونجدها على شكل بقع بيضاء اللون على اللسان وأماكن أخرى مثل داخل الخدين ، ويعود السبب في ذلك النقص الحاصل في فيتامين ب 12 . ومن أسباب الإصابة بفطريات الفم أيضاً قلة المناعة في جسم المصاب ، إكثار الشخص لتناوله للحلويات من دون الحرص أيضاً على تنظيف الفم والأسنان ، كما تعد كل من أمراض السرطان والسكر الإيدز فقر الدم وجفاف الفم من أسباب الإصابة بهذه الفطريات ، الأشخاص المدخنين ، والأشخاص الذين يقومون بوضع أطقم أسنان صناعية، وتعتبر المضادات الحيوية في حال تناولها أيضاً من أسباب تواجد الفطريات في الفم مثل الكورتيزون ، البنسلين وحبوب منع الحمل ، ويؤدي نقص حمض الفوليك ، الحديد أو فيتامين ب 12 من الأسباب الكامنة وراء الإصابة ، بالإضافة في حال إصابة المعدة بالإلتهابات . من أعراض فطريات الفم : قبل ذكر أعراض فطريات الفم علينا الإشارة إلى أنّ هذه الأعراض تظهر بشكل مفاجئ من غير أي مقدمات ، حيث من الممكن أن يدوم هذا المرض لفترة طويلة كثيراً كما من الممكن أن يتحوّل إلى مرض مزمن ، والأعراض هي : الإرتفاع الحاصل في درجة الحرارة وذلك في حال تعرُّض المريء بالإصابة . في حال حصل ووصلت الفطريات إلى البلعوم وأحدثت به ضرراً أو إصابة يشعر المريض بصعوبة أثناء البلع . العلامات البيضاء التي من الممكن أن تظهر على كل من : الحلق ، اللوز ، سقف الفم ، داخل الخد ، وسطح اللسان ، والتي تتسم بملمسها الخشن . كما يشعر المصاب أيضاً أثناء الأكل بالتصاق ما يأكله في الحلق أو في منطقة الصدر الوسطى . يصاحب الإصابة بالفطريات ألم شديد ، كما قد يحصل في بعض الأحيان نزيف في حال تفريش الأسنان أو القيام بحكها . من طرق علاج فطريات الفم : من خلال تناول الأدوية المضادة للفطريات حيث يتم تناولها لفترة تمتد ما بين العشرة أيام إلى الاربعة عشر يوماً ، ومن الممكن أن نجدها على شكل سائل يقوم المصاب بالغرغرة بها قبل ان يقوم ببلعها ، أو على شكل أقراص . العسل يعتبر من طرق العلاج أيضاً من خلال دهن اللسان به ، كما يتم دهنه داخل الفم أيضاً لعدة مرات في اليوم . شُرب مغلي القرفة يعمل على تطهير الفم من الفطريات . استخدام السواك لتنظيف كل من الفم واللسان لعدة مرات يومياً يعتبر من الطرق المهمة جداً حيث يحتوي السواك على المواد القاتلة والمطهرة من الفطريات . المضمضة بالليمون أو بالخل تتم من خلالة معادلة الوسط القلوي الذي يناسب القلويات بالوسط الحمضي حيث يؤدي ذلك بدوره إلى زوال الفطريات . وللوقاية من فطريات الفم قم بالحرص على تنظيف الفم والأسنان من خلال الفرشاة والمعجون والسواك ، مع الإهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين ب 12 ، والتقليل من شربك للحليب كونه يزيد من نشاط الفطريات ، مع ضرورة تجنبك الإكثار من تناول الحلويات وتنظيفك للفم والأسنان في حال قمت بتناول الحلويات .