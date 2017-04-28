“الدفاع المدني” يغلق مركز تجاري بالطائف إثر سقوط سقف بعض المحلات بسبب الأمطار الغزيرة

متابعات-فجر :

أغلق الدفاع المدني بالطائف، أمس الأحد، سوق “جوري مول”، بعد تسرب مياه الأمطار بكميات كبيرة داخل عدد من المحلات، وتضرر عدد من البسطات الموجودة في الممرات، وتحول أروقة السوق إلى بحيرة، وكذلك سقوط أسقف بعض المحلات التي لم تقاوم كميات الأمطار المتوسطة التي تشهدها المحافظة.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنّه ورد بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية الموحد عن تسرب مياه داخل سوق “جوري مول”، وانتقلت الفرق اللازمة للموقع، إضافة إلى ضابط من إدارة السلامة.

وأضاف الشريف، أنّه اتّضح أنَّ الحالة عبارة عن قيام السوق بعمليات العزل للأسطح، ولم تكتمل أعمال العزل في الجهة الجنوب غربية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورًا ومقاطع فيديو، توضح تضرر سوق “جوري مول” بالأمطار، وسقوط أسقف بعض المحلات.