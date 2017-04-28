“بلدية الخبر” ضبط 99 مخالفاً في الواجهة البحرية

متابعات-فجر :

تمكن قسم الأمن والسلامة في بلدية محافظة الخبر من ضبط 99 مخالف في كل من واجهة الخبر البحرية والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي.

حيث تمثلت المخالفات في 31 حالة استخدام “المعسل”، و 42 شخص قاموا بالشواء على المسطحات الخضراء، وضبط 8 باعة جائلين، و 18 حالة لعب كرة قدم على المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية، خلال النصف الأول من العام الجاري 1438هـ.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الأنظمة تمنع تدخين الشيشة والشواء في الحدائق والمتنزهات العامة والكورنيش وجميع المرافق الترفيهية العامة، حيث تم تحرير مخالفات وفرض غرامات مالية على المخالفين تجاوزت “101200” ريال، ومصادرة الشيش كاملة، ويأتي القرار ضمن أهداف البلدية بالحفاظ على البيئة في تلك المواقع وعدم إساءة استخدامها انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة مثالية لمرتادي هذه الأماكن، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بعيدًا عن كافة الملوثات أو أي أضرار بيئية، كما إن إلقاء المخلفات لاسيما الناتجة عن ظاهرة «الشواء» كالرماد والفحم على الشواطئ والمسطحات الخضراء يسبب أثرًا سلبيا بالغاً على البيئة والصحة العامة ويشوه المنظر الجمالي للمدينة، إضافة إلى ما قد تسببه في تعرض الأطفال إلى الحرق نتيجة لرمي بقايا الفحم على المسطحات الخضراء، إضافة إلى أن الحدائق والأماكن الترفيهية ترتادها العائلات بشكل واسع بصحبة الأطفال الذين تتأثر سلوكياتهم وعاداتهم الاجتماعية سلبًا مع وجود ظاهرة تدخين الشيشة، وتصل قيمة الغرامات التي يتم تطبيقها على المخالفين إلى ألف ريال في حدها الأقصى.

ودعت بلدية الخبر مرتادي الحدائق العامة والكورنيش والأماكن الترفيهية بضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.

يذكر أن بلدية الخبر قامت مسبقًا بوضع اللافتات الإرشادية التي تحذر رواد الكورنيش والحدائق العامة من مخالفة لوائح البلدية وتوقيع الغرامات لكل من يشعل الفحم على المسطحات الخضراء.